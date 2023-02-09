Беременная Светлана Тарабарова рассекретила, как спасалась от ужасного токсикоза

Украинская исполнительница Светлана Тарабарова рассказала, как спасалась от постоянного токсикоза, который мучал ее во время трех беременностей.

В частности, артистка рассказала, что каждый раз первые три месяца ее постоянно тошнило. Все три токсикозы для исполнительницы были ночными ужасами, и почти ничего не облегчало состояние Светланы. Однако звезда нашла некоторые продукты, которые облегчали ее самочувствие. Во время первой беременности – это была минеральная вода "Боржоми".

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"При надежде за Иваном мне помогала "Боржоми" — ходила с бутылочкой повсюду, и люди, не знавшие о моем состоянии, — улыбались и подкалывали, типа "ой, вчера был веселый вечер?", — я говорила, ага, уже не первую неделю", — поделилась исполнительница.

А вот во время второй беременности "Боржоми" уже не помогала. Спасала исполнительницу от токсикоза только сушеная гвоздика.

"При надежде за Марией, к сожалению, "Боржоми" уже не помогала, а спасала только гвоздика — сушеные цветочки — я подкладывала под язык и рассасывала часами, иногда даже с ней засыпала, и это реально облегчало тошноту, почти снимало ее", — добавила звезда.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Во время третьей беременности исполнительницу спасали только свежие яблоки. Однако их нельзя было много есть, так что придумала лайфхак – клала кусочек под язык.

"А вот третий раз спасли только свежие яблоки. Причем есть много их нельзя — болит живот. А вот маленький кусочек с кислинкой под язычок — был моим спасением", — добавила артистка.

Тарабарова отметила, что это ее личные лайфхаки. Звезда говорит, что каждый организм индивидуален, что помогает ей – может другой будущей мамочке не пригодиться.

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