Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Беременная Светлана Тарабарова рассекретила пол будущего ребенка

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
331
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Беременная Светлана Тарабарова рассекретила пол будущего ребенка

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Семья исполнительницы устроила гендер-пати.

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая вскоре в третий раз станет мамой, наконец-то рассекретила пол будущего ребенка.

Семья знаменитости решила устроить гендер-пати. Они заказали коробку-секрет, которая была наполнена воздушными шариками. Когда артистка с мужем и детьми открыла ее, оттуда вылетели шарики определенного цвета. Если же они будут голубыми – родится сын, если розовыми – дочь.

В общем, Светлана Тарабарова ждет девочку.

"Ждем девочку. Кто угадал?" – поинтересовалась у поклонников знаменитость.

В комментариях Светлану уже успели поздравить ее коллеги за сценой. MamaRika, Тоня Матвиенко, Анатолий Анатолич и Снежана Бабкина оставили под видео разные поздравительные и радостные смайлики.

Напомним, Светлана Тарабарова ранее рассказывала, как очень испугалась на УЗИ. Врачу показалось, что артистка ждет двойню. К такому мама двоих маленьких детей не была готова.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
331
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация