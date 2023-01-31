Беременная Светлана Тарабарова рассекретила пол будущего ребенка

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая вскоре в третий раз станет мамой, наконец-то рассекретила пол будущего ребенка.

Семья знаменитости решила устроить гендер-пати. Они заказали коробку-секрет, которая была наполнена воздушными шариками. Когда артистка с мужем и детьми открыла ее, оттуда вылетели шарики определенного цвета. Если же они будут голубыми – родится сын, если розовыми – дочь.

В общем, Светлана Тарабарова ждет девочку.

"Ждем девочку. Кто угадал?" – поинтересовалась у поклонников знаменитость.

В комментариях Светлану уже успели поздравить ее коллеги за сценой. MamaRika, Тоня Матвиенко, Анатолий Анатолич и Снежана Бабкина оставили под видео разные поздравительные и радостные смайлики.

Напомним, Светлана Тарабарова ранее рассказывала, как очень испугалась на УЗИ. Врачу показалось, что артистка ждет двойню. К такому мама двоих маленьких детей не была готова.

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