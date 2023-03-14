Беременная Светлана Тарабарова с большим животиком показала, как ловко занимается йогой

Украинская певица Светлана Тарабарова показала, как себя держит в форме во время третьей беременности.

На видео в Instagram исполнительница в спортивном костюме продемонстрировала несколько несложных асан на коврике для йоги. Как рассказала Светлана, такой вид тренировок помогает расслабиться и снова ощутить силы.

"Иногда просто необходимо остановиться, выдохнуть, почувствовать и с новыми силами продолжать идти вперед. Никогда не думала, что йога станет для меня открытием и именно этим маленьким островком силы", – поделилась Тарабарова.

Напомним, что совсем скоро Светлана Тарабарова станет мамой в третий раз. У певицы двое детей — сын Ивана и дочь Мария.

Ранее исполнительница рассказывала поклонникам, что сейчас беременность протекает сложнее, чем первые два раза. По словам исполнительницы, она больше страдала изжогой и почти не отдыхает ночью, ведь ребенок более активен именно в это время.

Читайте также: