Беременная Светлана Тарабарова с большим животиком показалась накануне родов

Певица Светлана Тарабарова вот-вот готовится стать мамой в третий раз.

На своей странице в Instagram исполнительница поделилась новыми фотографиями и рассказала о своем волнении накануне родов. Своей корреспонденцией Светлана хотела поддержать всех мамочек, которые сейчас так же готовятся встречать новую жизнь.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Последние дни до ПДР (предварительная дата родов – ред.). Хочу поддержать всех девушек, которые так же, как и я сейчас в шаге от встречи с малышом… это нелегкие дни, физически. К тому же, какой бы храброй ты ни была, сколько бы до этого детей не родила (а если впервые — вообще) — ты волнуешься... Тебе даже страшно. И это нормально — говорят врачи и психологи. Просто нам нужна поддержка", — написала Тарабарова.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

На фото исполнительница позировала в черных лосинах и коротком топе, которому подчеркнул большой животик артистки.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Мы сильные, мы выдержим, доспим свое (где-то через год где-то, не знаю, как вы — я вообще не сплю, болит все)... Все равно выдержим и уже совсем скоро будем держать на ручках необъятную Вселенную и наша жизнь изменится раз и навсегда... Я с вами, обнимаю", — добавила артистка.

Напомним, что вместе со своим супругом Светлана Тараброва воспитывает сына и дочь. Также стало известно, что супруги ожидают девочку.

Читайте также: