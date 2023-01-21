Беременная Светлана Тарабарова с участницами "Женского квартала" представила зажигательный трек о единстве

Певица Светлана Тарабарова с немалым животиком спела с участницами "Женского квартала".

Исполнительница вместе с актрисами представила новую песню "Разом сильніші" о единстве и силе украинцев. В своем Instagram Светлана рассказала, что вдохновило ее на написание строчек для трека.

"Мы каждый день видим пример того, как вся страна объединяется ради общей цели – это и вдохновило меня на создание песни. С девочками с "Женским кварталом" мы знакомы давно, но после 24-го я словно заново открыла их — видели бы вы, как они заряжают позитивом наших военных на благотворительных выступлениях, это невероятно. Именно на одном из таких выступлений родилась идея спеть вместе", – поделилась Тарабарова.

К зажигательному треку артистки также сняли клип, в котором хотели передать атмосферу концертного выступления со всеми его деталями.

"При создании видеоклипа мы пытались передать атмосферу концертного выступления, со всеми деталями, которые за кулисами обычный зритель обычно не видит. Реализовать эту идею помог талантливый молодой режиссер Роман Шпарук. Услышать трек можно на всех цифровых площадках по ссылке", — рассказали девушки.

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