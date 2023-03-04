Беременная Светлана Тарабарова вместе с детьми станцевала в ободряющем клипе на новую песню

Украинская певица Светлана Тарабарова подняла настроение любителей своей премьерой.

Исполнительница представила ободряющую песню "Життя триває", а также клип к ней. В музыкальном ролике беременная Тарабарова станцевала босиком в лучах солнца.

Также в видео звезда показала маленьких украинцев, ради будущего которых мы воюем сегодня. Кстати, в клипе снялись и дети певицы – сын Иван и дочь Мария.

"Для меня это не просто песня, это попытка рассказать о том, что происходит в стране, о своих ощущениях здесь, сегодня и сейчас, но без шароварщины и кринжа. Она как луч солнца, которого мы все так ждем", — представила новый трек Тарабарова.

Ранее певица Jerry Heil вместе с польским певцом Кристианом Охманом представила лирический трек на двух языках.

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