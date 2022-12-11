Беременная Светлана Тарабарова умилила кадрами, на которых вместе с детьми украшала новогоднюю елку.

В третий раз беременная певица Светлана Тарабарова поделилась милыми кадрами, на которых вместе с двумя детьми украшала новогоднюю елку.

На своей странице в Instagram исполнительница поделилась видео с сыном и дочерью и показала, как они готовятся к предстоящим праздникам.

"Благодаря ВСУ и детям и мы будем с детьми радоваться магии Рождества дома", — написала Светлана.

Первым помогать исполнительнице вызвался ее сын Иван. Мальчик с радостью залез на лестницу, а повесить игрушки на елку и гирлянду.

"Начали мы еще днем, пока Мария заснула. Мой помощник", – подписала фото с сыном Тарабарова.

Фото: instagram.com/tarabarova

Также в сторис Тарабарова показала елочные украшения, имеющие для нее особое значение.

Фото: instagram.com/tarabarova

Фото: instagram.com/tarabarova

"Например, эту птицу мне подарила мама, по которой я очень скучаю. Рояль – Алексей, в наш первый Новый год, когда мы познакомились. Кукол – сестры", – поделилась артистка.

Фото: instagram.com/tarabarova

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