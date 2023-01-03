Беременная Светлана Тарабарова восхитила фото, на которых держится за немалый животик

Украинская певица Светлана Тарабарова порадовала поклонников новым контентом.

В Instagram исполнительница опубликовала снимки, на которых держится за большой кругленький животик.

Судя по выражению лица Светланы на некоторых снимках, беременность ей дается нелегко. Похоже, что ребенок активно толкается.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Сил и настроения нет, но есть классные фото, чтобы поднять его и почитать ваши теплые комменты", — написала артистка.

Кроме этого, исполнительница предложила поклонникам угадать, на каком она месяце беременности. Мнения пользователей разделились, но большинство из них убеждены, что ребенок Тарабаровой появится на свет через один или два месяца.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, что недавно 4-летний сын артистки больно травмировался и его пришлось отвозить в больницу. Светлана призналась, что случилось с Иваном.

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