Беременная Тарабарова дала концерт для военных: "Ребята были на востоке, где сейчас настоящий ад"

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая ждет рождения третьего ребенка, продолжает давать концерты для военных ВСУ.

Как в своем Instagram объяснила исполнительница, она не может иначе. Военные вернулись с самых горячих точек, так что если Светлана может их хоть как-то отвлечь от ужасов войны, то она это сделает.

"Куда? Ты же беременна!" — многие люди крутят пальцем, многие не понимают "почему?"... Я для себя ответ дала еще в 2014-м году. Эти ребята несколько дней назад были на востоке, там, где сейчас настоящий ад. Дать хоть каплю тепла и согреть музыкой, объятиями - это очень важно, потому что они там ради нас", — объяснила Светлана.

Тарабарова также добавила, что военные не устают защищать страну от оккупантов, поэтому миссия украинцев в тылу – помогать им одолеть врага и благодарить за защиту.

"Они не устают защищать нас, мы же должны не уставать благодарить и по возможности донатить на ВСУ", — добавила исполнительница.

Светлана Тарабарова выступила для военных / Фото: instagram.com/93_brygada

Воины 93 бригады "Холодный Яр", для которых пела Тарабарова, поблагодарили певицу. Они отметили, что особенно важно для них было услышать песню "Повертайся живим".

"Особенно тепло наши бойцы восприняли ее хит "Повертайся живим", ведь именно с этими важными словами родные и близкие ждали наших холодноярцев с тяжелой и кровавой войны", — говорится в сообщении.

Светлана Тарабарова выступила для военных / Фото: instagram.com/93_brygada

Также военные поделились, что Светлана подарила им печенье с надписью названия бригады. Защитники тоже сделали особый подарок певице. Артистке вручили флаг, подписанный бойцами, а также букет с веточками хлопка.

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