Беременная Тышкевич и Томусяк купили дом в Киеве за более 5 млн грн: как выглядит жилье

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич и ее муж Валентин Томусяк рассказали о покупке нового дома в пределах Киева, куда пара переехала еще в прошлом году.

Супруги, которые ожидают первенца, признаются, что решение о собственном жилье вызревало постепенно. До этого они временно жили в квартире подруги в столице, однако впоследствии поняли, что нуждаются в большем пространстве. Как с юмором отмечают актеры, дополнительным толчком к переезду стало появление домашнего любимца — кота Мурчика.

«Мы купили дом в пределах Киева в конце прошлого июля, потому что он с большим потенциалом в плане расположения и планировки. Поэтому мы ничего еще не переделывали. Заработаем и сделаем конфетку. На самом деле идея съехать от подруги и приобрести собственное жилье возникла неожиданно. Нас никто не выгонял. Но потом я увидела пост о вывозе животных с оккупированных территорий. И там для котика искали семью. И в три часа ночи я сказала, что хочу его. А подруга ставила условие — без животных. И мы начали серьезно задумываться о переезде» — рассказали актеры в интервью Алине Доротюк.

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Дом Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка

Дом Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка — кухня-гостиная

По словам пары, территория площадью около 4,5 сотки с домом обошлась им примерно в 113 тыс. долларов (более пяти миллионов гривен). Часть средств они взяли в долг и накопили сами за счет работы, а другую собрали благодаря продаже предыдущего имущества, а также участка, доставшегося Тышкевич в наследство. Кроме того, супруги признаются, что иногда и сейчас занимают деньги и используют рассрочку, ведь ремонт требует значительных затрат.

Дом Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка — спальня

Дом Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка — спальня

Дом Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка — детская комната

Дом Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка — пространство для духовных практик

Дом имеет несколько этажей, кухню-гостиную, спальню, комнату для гостей, которая впоследствии станет детской, а также мансардный этаж, который пара использует для своих духовных практик. Супруги также имеют уютную террасу возле дома, обустраивают сад и планируют масштабные изменения интерьера. Тышкевич и Томусяк объясняют, что сейчас почти до конца завершенной в плане ремонта является только их спальня. А остальные же комнаты они планируют обновлять уже со временем. В частности, особенно сфокусированы на детской комнате.

«Что-то делаем сами, или приглашаем мастеров. Но иногда, чтобы сделать что-то в доме, мы берем оплату частями», — добавили они.

Напомним, недавно музыкант Тарас Тополя после развода раскрыл, как распорядился имуществом с бывшей женой Еленой. Звезда объяснил, где сейчас живет и как поддерживает связь с семьей.

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