Беременная Тышкевич с мужем уехала из Киева перед рождением первенца: где будет жить семья

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Реклама

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая вместе с мужем, актером Валентином Томусяком готовится впервые стать мамой, временно покидает Киев.

Супруги рассматривают Винницу как место, где они проведут зиму и где Екатерина может родить первенца. О своем решении актеры рассказали в Instagram. Тышкевич записала видео прямо с железнодорожного вокзала и объяснила, что из-за безопасности их заранее продуманный «план Б» становится все более актуальным.

Реклама

«Тревога родителей начинается далеко до рождения ребенка. Мы проснулись в четыре утра от взрывов, от новостей, что наши соседи-террористы стреляют по городам, и от понимания, что если так продолжится, то мы можем просто не доехать на правый берег из нашего левого в роддом. Поэтому этот план Б — рожать в Виннице и зимовать там становится все более реальным и актуальным. И мы приехали на разведку: переговорить с роддомами, посмотреть вариант квартиры», — рассказала актриса.

Реклама

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Дорога к вокзалу для будущих родителей тоже оказалась непростой. По словам Екатерины, из-за ухудшения ситуации безопасности в Киеве они потратили около двух часов, чтобы добраться до железнодорожного вокзала в Киеве. Уже во время поездки в Винницу поезд дважды эвакуировали, однако в итоге супруги достались пункта назначения.

Почему Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк выбрали Винницу

Актеры уже присматриваются к местному роддому и ищут квартиру, где смогут пожить в течение холодного сезона. По словам Томусяка, главным преимуществом Винницы для них удобное расположение.

Актер продолжает работать и имеет гастрольный график, поэтому ему важно иметь возможность без лишних сложностей выезжать из города на работу. Именно поэтому супруги не рассматривали как основной вариант более отдаленные города на западе Украины.

Не менее важна для будущих родителей возможность регулярно приезжать в Киев. Они планируют и дальше наблюдаться у врача в столице и проходить там ежемесячные плановые осмотры во время беременности и в будущем обследовать новорожденного сыночка.

Реклама

Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«Из Винницы поезда ходят каждый день. И также в Киев можно добраться, если какая-то съемка. Это будет удобнее, чем из дальних каких-то городов в Закарпатье. Поэтому первая причина — это логистика. Она здесь удобнее нам. С возможностью также, если нам что-нибудь нужно дома. К примеру, мы хотим ребенка вести в клинике, которая находится в Киеве. И на плановые обзоры раз в месяц ездить именно туда. Дай Бог, чтобы ситуация с безопасностью это позволяла», — отметила Екатерина.

Кроме практических причин, в выборе города для супругов есть и личный момент. Тышкевич рассказала, что Винница имеет для них особое значение из-за духовного круга людей, с которыми они поддерживают связь.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«У нас есть Садгуру, духовная семья, традиция. Мы развиваемся с Валиком в индуизме, медитируем, практикуем йогу. И Винница — это такой центр, где проживает очень много людей из нашей духовной семьи. Здесь все те, кто нас поддерживают», — поделилась актриса.

По словам Екатерины, уже во время нынешней поездки друзья помогли им с жильем. Супруги остановились в квартире знакомых, а параллельно пересматривали квартиру, которую планируют арендовать для зимовки.

Реклама

«Даже сегодня мы ночевали, мы не снимали гостиницу. Наши друзья позволили нам переночевать в их квартире. Мы приехали уже на просмотр квартиры, которую будем дальше снимать. То есть, о нас позаботились и нашли для нас предыдущее жилье, возможно, в котором нас ждут с котиком и с Данечкой», — рассказала Тышкевич.

Напомним, недавно актриса Наталья Денисенко также задумалась о возможном выезде из Киева и эмоционально обратилась к украинцам.

Новости партнеров