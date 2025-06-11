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Беременная участница "Холостяка-12" рассекретила пол будущего ребенка
Марина Голд вместе со своим мужем устроила гендер-пати. Супруги рассекретили, кто у них родится: девочка или мальчик.
Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12", где главным героем был Алекс Топольский, Марина Голд рассекретила пол будущего ребенка.
Еще в мае блогерша призналась, что беременна первенцем. Сейчас же Марина вместе со своим мужем, с которым она живет в США, устроила гендер-пати. Влюбленные для особого события устроили милый пикник на свежем воздухе. Они были одеты в белые цвета, расстелили покрывало и украсили локацию различными нежными цветами.
Главным атрибутом гендер-пати стал тортик с цветной начинкой: синий цвет символизировал мальчика, а розовый - девочку. Наконец, оказалось, что влюбленные станут родителями дочери.
"Как же сильно мы тебя любим и тебя ждем", - поделилась своими эмоциями Марина Голд.
Кстати, сама блогерша перед тем, как узнать пол, чувствовала, что у них будет девочка. Тем временем муж Марины был убежден, что мальчик. Наконец, когда оказалось, что пара ждет дочь, они очень сильно обрадовались.
Напомним, сейчас певица СолоХа тоже в положении. Недавно артистка случайно рассекретила пол будущего ребенка. К слову, исполнительница уже станет мамой в третий раз.