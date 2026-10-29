"Беременная в 47": Соломия Витвицкая заинтриговала ответом о втором ребенке

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Ведущая Соломия Витвицкая ответила, планирует ли второго ребенка после рождения сына Устима и с юмором отреагировала на вопрос о новой беременности в 47 лет.

46-летняя ведущая всего месяц назад впервые стала мамой. Сейчас ее жизнь вращается вокруг маленького Устима. Звезда постепенно привыкает к новому статусу и материнским обязанностям. Ночи бывают бессонными, ведь малыша нужно кормить каждые два-три часа. К тому же сынишка иногда беспокоит животик. Несмотря на трудности, Витвицкая признается, что материнство уже успело изменить ее внутренний мир.

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«Если честно, до сих пор привыкаю и осознаю всю ответственность и всю безумную любовь к этому маленькому человеку», — поделилась Соломия.

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Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведущая также откровенно рассказала о трудностях грудного вскармливания. По ее словам, раньше она даже не представляла, как сложным может быть этот процесс. А опыт материнства оказался гораздо более эмоциональным и глубоким, чем она ожидала. Тем временем подписчики не скрывают восхищения Соломией и спрашивают, хотела бы она снова пережить беременность.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Сама не представляла, что это будет столь магически и столь изменит меня и мои приоритеты. А вы уже готовы к рубрике „Беременная в 47“? Если честно, то привыкаю к новому статусу и графику жизни. И не готова ответить на вопрос о другом ребенке», — ответила знаменитость.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Пока Соломия не спешит задумываться о пополнении в семье. Все ее мысли сосредоточены на сыночке и на новом этапе жизни, который она только начинает познавать.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, недавно Соломия Витвицкая залюбовала фото одномесячного сына и заговорила о детях мужа от предыдущих отношений.

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