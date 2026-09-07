Беременная Витвицкая показала изнутри квартиру, куда после ремонта переедет с новорожденным сыном

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Телеведущая Соломия Витвицкая на последних неделях беременности показала, как проходит ремонт в ее новой квартире, где она планирует поселиться вместе с мужем Алексеем Ситайлом и их сыном.

Так, звезда опубликовала в фотоблоге домашнюю фотосессию прямо посреди ремонта. Витвицкая попозировала без макияжа с заметно скругленным животиком, продемонстрировав несколько помещений будущего дома.

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Судя по фотографиям, квартира уже постепенно приобретает завершенный вид. В одних комнатах осталось только добавить последние детали, в то время как другие еще нуждаются в работе мастеров.

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Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведущая призналась, что сначала рассчитывала завершить обустройство дома до появления малыша. Однако ремонт затянулся, поэтому полностью избежать хлопот с мастерами уже после родов не получится.

“Ремонт: финальный этап. Беременность тоже. Очень хотела привезти сына в свою квартиру после ремонта. Но, похоже, малыш не дождется пока мы договоримся со всеми мастерами, и примет активное участие в переезде», — пошутила Соломия.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Рождение первенца 46-летняя Витвицкая ожидает в сентябре. Отцом ребенка является ее муж, военнослужащий Алексей Ситайло.

Кстати, недавно телеведущая также делилась подробностями последних недель беременности и рассказывала, как изменилось ее самочувствие накануне родов.

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