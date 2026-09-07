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Беременная Витвицкая показала изнутри квартиру, куда после ремонта переедет с новорожденным сыном
Уже в скором времени у звезды родится сынишка и они будут жить в новом доме.
Телеведущая Соломия Витвицкая на последних неделях беременности показала, как проходит ремонт в ее новой квартире, где она планирует поселиться вместе с мужем Алексеем Ситайлом и их сыном.
Так, звезда опубликовала в фотоблоге домашнюю фотосессию прямо посреди ремонта. Витвицкая попозировала без макияжа с заметно скругленным животиком, продемонстрировав несколько помещений будущего дома.
Судя по фотографиям, квартира уже постепенно приобретает завершенный вид. В одних комнатах осталось только добавить последние детали, в то время как другие еще нуждаются в работе мастеров.
Ведущая призналась, что сначала рассчитывала завершить обустройство дома до появления малыша. Однако ремонт затянулся, поэтому полностью избежать хлопот с мастерами уже после родов не получится.
“Ремонт: финальный этап. Беременность тоже. Очень хотела привезти сына в свою квартиру после ремонта. Но, похоже, малыш не дождется пока мы договоримся со всеми мастерами, и примет активное участие в переезде», — пошутила Соломия.
Рождение первенца 46-летняя Витвицкая ожидает в сентябре. Отцом ребенка является ее муж, военнослужащий Алексей Ситайло.
Кстати, недавно телеведущая также делилась подробностями последних недель беременности и рассказывала, как изменилось ее самочувствие накануне родов.