Беременная возлюбленная 57-летнего Венсана Каселля обнажила округлый животик и устроила дерзкие танцы

Нара Баптиста порадовала беременный контент.
Возлюбленная французского актера и продюсера Венсана Касселя посветила своим уже заметно округлым животиком.
Модель Нара Баптиста сейчас в положении. Избранница знаменитости охотно делится в Instagram беременным контентом. В частности, Нара успела показать свой стильный лук. Модель продемонстрировала, как прогуливалась в белой блузке, что обнажает ее уже заметно округлый животик, черных обтягивающих штанах и кожаной куртке.
Кроме того, Нара Баптиста поделилась, как проводит время дома. В частности, избранница Касселя в ванной комнате перед зеркалом устроила в дерзком наряде танцы. Модель осторожно держалась руками за обнаженный животик и делала бедрами восьмерку.
В комментариях подписчики просто засыпали модель комплиментами. Фанаты отметили ее красивый внешний вид, а также желали легкой беременности: "Я поражена красотой", "идеальная беременная женщина", "ты сияешь как никогда".
Отметим, для Венсана Касселя этот ребенок станет четвертым. Актер также воспитывает дочерей с актрисой Моникой Беллуччи. Кроме того, у него есть ребенок от модели Тины Кунаки.
Напомним, недавно украинская актриса Анна Кошмал в обтягивающем мини-платье похвасталась заметно округлым животиком. К слову, знаменитость ждет рождения второго ребенка.
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