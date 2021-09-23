Беременная возлюбленная KYIVSTONER рассекретила пол ребенка и рассказала о себе

Беременная возлюбленная KYIVSTONER рассекретила пол ребенка и рассказала о себе

У пары вскоре родится первенец.

Избранница рэпера и экс-участника группы "Грибы" KYIVSTONER, которая вскоре родит ему первенца, рассекретила пол ребенка.

В Instagram-stories любимая звезды сообщила, что у них родится мальчик. Алина поделилась, что сначала влюбленные думали устроить специальную вечеринку, но не смогли ждать и сразу узнали пол у врача. Пара выбрала уже имя для сына, но до появления малыша на свет, не скажет его фанатам.

девушка KYIVSTONER / instagram.com/alishaaa_aa

Также будущая мама поделилась, будет ли исполнитель присутствовать на родах.

"Нет, я думаю, не стоит ему присутствовать во время этого процесса", — поделилась Алина.

девушка KYIVSTONER / instagram.com/alishaaa_aa

Вспомнила беременная и свои первые признаки интересного положения. Так, у нее повысилась температура тела, сильно кружилась голова и было постоянное чувство усталости.

Также девушка ответила на вопросы фолловеров о себе. Ей 24 года. Алина по образованию актриса, впрочем, работала до декрета в ресторане. Красавица не прибегала к услугам пластических хирургов, только вкалывала филлеры в лицо.

Напомним, на днях KYIVSTONER скандировал в центре Киева "Россия" и сделал вид, что не знает ничего о войне на Востоке. Исполнитель возмутил украинцев своим поведением.

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