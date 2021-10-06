Беременная возлюбленная KYIVSTONER засветила пышный бюст в лифе

Избранница звезды устроила фотосет перед родами.

Возлюбленная рэппера и экс-участника группы "Грибы" KYIVSTONER, которая вскоре родит ему первенца, старается как можно больше запечатлеть моментов в положении.

Так, Алина устроила довольно откровенную фотосессию в белье. На снимках, которые опубликовала избранница звезды в Instagram, будущая мама позировала в лифе и засветила пышную грудь.

instagram.com/alishaaa_aa

Также в сторис девушка ответила, страшно ли ей рожать.

"Нет! 1. Я не слушаю никого, кто рассказывает о своем опыте. У каждого по-своему проходит этот процесс. 2. Очень хочется увидеть малыша. Плюс у меня рядом невероятная опора и поддержка. 3. Бойся или не бойся, рожать все равно тебе. За тебя это никто не сделает. Смысла бояться неизбежного я не вижу", — поделилась она.

instagram.com/alishaaa_aa

В комментариях пользователи написали, что Алина невероятно красивая.

Нежно и сексуально

Красиво

Какая же ты красивая

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