Беременная жена 19-летнего Романа Сасанчина попала в больницу с болью в животе

Вот-вот исполнитель впервые станет отцом.

Украинский певец, победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин сообщил поклонникам, что его беременная жена Иванна уже отправилась в больницу.

Как рассказал Роман в сторис своей страницы в Instagram, накануне у любимой сильно разболелся живот и они решили, что это значит, что начались схватки.

"Мы сегодня приехали в больницу по причине, что у Иванки начал очень сильно болеть живот. Она сегодня сдала все анализы, которые были нужны и завтра будет точная информация о родах", — отметил артист.

Иванна рассказала, как чувствует себя / instagram.com/annavi_i

Кроме того, Сасанчин поделился, что они с женой решили, что роды будут партнерскими. 19-летний Роман рассказал, готов ли к этому:

"Я должен присутствовать на партнерских родах. Часто до этого момента я переживал, выдержит ли моя психика, не потеряю ли я сознание. На самом деле я только понял, какое это счастье, когда ты просто держишь свою вторую половинку и любовь всей своей жизни за руку и ты мечтаешь услышать первый крик своего ребенка", – поделился будущий отец.

Роман Сасанчин с беременной женой / instagram.com/sasanchyn_official

Между тем у себя в сторис Иванна рассказала, как себя чувствует. Девушка разместила короткое видео из палаты:

instagram.com/annavi_i

"Начинает спина ныть, живот начинает непонятно болеть. Ждем кроху, наверное, к Новому году. Но решила меня в больницу запихать еще скорее, хитренькая. Если честно, это ожидание так выматывает, что уже ничего не хочется", — поделилась Иванна.

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