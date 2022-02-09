Беременная жена 68-летнего Макаревича показала большой животик

Эйнат прочла лекцию о вине.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич и его молодая жена, 37-летняя журналистка Эйнат Кляйн уже не скрывают, что ждут рождения ребенка.

В частности, в своем Instagram избранница артиста уже успела засветить немалый животик. Эйнат опубликовала фото, сделанное во время винного фестиваля в Иерусалиме.

На фото видно, что журналистка выступала с докладом перед аудиторией. Жена 68-летнего Макаревича изображена на снимке в черных брюках и синей кофте, поверх которой одет коричневый пиджак. Хотя наряд довольно таки большой, впрочем, он не скрыл большой животик журналистки.

"Налили всем вина, пообщались, еще и лекцию прочла", — подписала фото журналистка.

Подписчики же в свою очередь отметили, что Эйнат пока нельзя вина.

Напомним, Андрей Макаревич в декабре подтвердил, что в четвертый раз станет отцом. В артиста уже есть две дочери и сын от предыдущих отношений. Для Эйната Кляйна это будет первый ребенок.

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