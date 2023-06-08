Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Беременная жена Чмерковского в обтягивающем боди и на каблуках показала огромный животик

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
908
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Беременная жена Чмерковского в обтягивающем боди и на каблуках показала огромный животик

Жена Макса Чмерковского, Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Танцовщица устроила стильный фотосет.

Жена хореографа Макса Чмерковского – танцовщица Пета Маргатройд – в обтягивающем боди и на каблуках показала огромный животик.

Беременная возлюбленная Чмерковского устроила стильный фотосет. Пета позировала перед объективом фотокамеры в обтягивающем черном боди и в серебристых сапогах на высоком каблуке. Жена Макса опубликовала черно-белые снимки в Instagram.

Жена Макса Чмерковского, Пета Маргатройд / © instagram.com/petamurgatroyd
Жена Макса Чмерковского, Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Также Пета поделилась своими мыслями. Танцовщица отметила, что вскоре должна уже рожать. Сейчас же она пытается провести как можно больше времени с 5-летним сыном Шаем.

"Ищу любую возможность проводить время с Шаем и быть с ним один на один. Сосредотачиваюсь на своих мыслях и освобождаюсь от негатива. Осознаю, что имею то, чего желала", — поделилась танцовщица.

Жена Макса Чмерковского, Пета Маргатройд / © instagram.com/petamurgatroyd
Жена Макса Чмерковского, Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Жена Макса также трогательно обратилась к будущему сыну и отметила, что очень ждет его рождения.

"Мальчик, ты не представляешь, как я сильно тебя хотела. Мы все готовы к твоему появлению на свет", — отметила Пета.

Жена Макса Чмерковского, Пета Маргатройд / © instagram.com/petamurgatroyd
Жена Макса Чмерковского, Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Напомним, супруга Макса Чмерковского находится на последнем месяце беременности. Однако это не мешает ей устраивать с мужем зажигательные танцы. На днях Пета и Макс заплясали под драйвовую композицию Глории Эстефан – Conga.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
908
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация