Беременная жена Чмерковского в обтягивающем боди и на каблуках показала огромный животик

Жена хореографа Макса Чмерковского – танцовщица Пета Маргатройд – в обтягивающем боди и на каблуках показала огромный животик.

Беременная возлюбленная Чмерковского устроила стильный фотосет. Пета позировала перед объективом фотокамеры в обтягивающем черном боди и в серебристых сапогах на высоком каблуке. Жена Макса опубликовала черно-белые снимки в Instagram.

Жена Макса Чмерковского, Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Также Пета поделилась своими мыслями. Танцовщица отметила, что вскоре должна уже рожать. Сейчас же она пытается провести как можно больше времени с 5-летним сыном Шаем.

"Ищу любую возможность проводить время с Шаем и быть с ним один на один. Сосредотачиваюсь на своих мыслях и освобождаюсь от негатива. Осознаю, что имею то, чего желала", — поделилась танцовщица.

Жена Макса Чмерковского, Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Жена Макса также трогательно обратилась к будущему сыну и отметила, что очень ждет его рождения.

"Мальчик, ты не представляешь, как я сильно тебя хотела. Мы все готовы к твоему появлению на свет", — отметила Пета.

Жена Макса Чмерковского, Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Напомним, супруга Макса Чмерковского находится на последнем месяце беременности. Однако это не мешает ей устраивать с мужем зажигательные танцы. На днях Пета и Макс заплясали под драйвовую композицию Глории Эстефан – Conga.

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