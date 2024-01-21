Беременная жена Евгения Кота улетела на отдых в Дубае и показалась в купальнике: "Без иллюзий"

Жена украинского хореографа Евгения Кота, танцовщица Наталья Татаринцева, улетела на отдых в Дубае и рассказала об изменениях во время беременности.

В своем Instagram беременная Наталья показала, как проходит ее отдых. В частности, жена Кота поделилась фото в купальнике на пляже на фоне моря и в гостинице. И показала местные виды, за которыми наблюдала.

Беременная жена Евгения Кота на отдыхе в Дубае / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Беременная жена Евгения Кота на отдыхе в Дубае / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Беременная жена Евгения Кота на отдыхе в Дубае / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Беременная жена Евгения Кота на отдыхе в Дубае / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Также танцовщица рассказала об изменениях в своем теле. По ее словам, ее формы уже достаточно заметно изменились. В частности, увеличились бедра, ягодицы и появился целлюлит. И призналась, что ее мужу Евгению это очень нравится.

Беременная жена Евгения Кота на отдыхе в Дубае / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

К слову, Евгений Кот остался дома в Украине. Возлюбленный Татаринцевой очень скучает по ней. Супруги восхитили поклонников кадрами, как они общаются по видеосвязи. Так, Наталья показывает свой заметно округлый животик, а Кот присылает нежные поцелуи жене с малышом через экран. Впрочем, звездный хореограф надеется, что совсем скоро им удастся улететь на отдых уже втроем.

Беременная жена Евгения Кота на отдыхе в Дубае / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Беременная жена Евгения Кота на отдыхе в Дубае / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Беременная жена Евгения Кота на отдыхе в Дубае / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Напомним, недавно Евгений Кот поделился, как после диагноза бесплодие они с Натальей пытались забеременеть в течение четырех лет. И признался, как возлюбленная сообщила ему о беременности.

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