Беременная жена Макса Чмерковского рассекретила пол будущего ребенка

Беременная жена хореографа Макса Чмерковского – Пета Маргатройд – рассекретила пол их будущего ребенка.

В частности, танцовщица уже скоро будет рожать. Пока же Пета получает разные подарки для ребенка. Магазин детской одежды направил супругам немало презентов, в частности нарядов для ребенка. Весь он был в основном в голубовато-синих цветах. Пета поблагодарила магазину и отметила, что теперь у их будущего сына есть свой собственный гардероб.

"Вы это сделали! У малыша-мальчика теперь есть гардероб, спасибо", — написала Маргатройд и добавила два смайлика в виде красного и синего сердец.

У супругов родится мальчик / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Отметим, жена Макса Чмерковского уже скоро должна рожать. Вторая беременность пары действительно долгожданная, ведь раньше Пета пережила три выкидыша и неудачную пересадку эмбрионов. В январе этого года танцовщица сообщила радостную новость, что наконец-то в положении.

У пара уже есть старший сын. В январе 2017 года Пета Маргатройд родила мальчика, которому они с мужем дали имя Шай.

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