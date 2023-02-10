Беременная жена Макса Чмерковского с немаленьким животиком зажгла в танце с мужем

Танцор и экс-"холостяк" Макс Чмерковский и его жена, танцовщица Пета Маргатройд, показали зажигательные танцы вместе.

На своей странице в Instagram хореограф поделился забавным видео, на котором он и его беременная возлюбленная танцуют хип-хоп под нашумевший трек Big Boss Vette "Pretty Girls Walk".

В ролике Пета похвасталась немалым животиком в коротком бежевом топе. Супруги пошутили, что они намеренно ждали, когда у танцовщицы будет более заметный животик.

"Это смешно, что мы ждали пока Пэта будет "полностью" беременна, чтобы начать танцевать здесь. Если вы знаете Макса, вы знаете, насколько он не хотел принимать в этом участие! Но, если вы на самом деле его знаете, вы сможете увидеть точное движение, который изменило его мнение", — пошутили звездные супруги.

Напомним, что в середине января Пета и Макс сообщили радостную новость о том, что ждут второго ребенка. Пара уже воспитывает 6-летнего сына Шая, но все это время не оставляла попыток забеременеть второй раз.

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