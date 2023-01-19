Беременная жена Макса Чмерковского в коротком топе похвасталась округлым животиком

Жена популярного хореографа Макса Чмерковского – танцовщица Пета Маргатройд – порадовала поклонников новым контентом.

Знаменитость опубликовала ролик, где она в коротком топе и длинной юбке горчичного цвета наслаждается солнечными лучами. Беременная жена Макса показала поклонникам свой уже заметно округлый животик.

В комментариях под видео подписчики знаменитости просто засыпали ее комплиментами. Поклонники поздравляли Пету и Макса и были ошеломлены, что они так долго держали беременность в тайне. Также у танцовщицы интересовались, когда она будет рожать и знает ли уже пол ребенка

Хорошо! Когда это произошло? Я не могу поверить, что ты так долго хранила это в тайне!

Я очень рада за вас и Максу! Какое благословение!

Поздравляю вас и Макса. Вы потрясающе выглядите, как всегда. Могу ли я спросить, сколько у вас недель и собираетесь ли вы когда-нибудь разглашать пол ребенка или это будет сюрпризом?

Напомним, после неудачных попыток Пета Маргатройд наконец-то забеременела. Только в середине января она сообщила, что они с Максом ждут второго ребенка. Супруги уже воспитывают 6-летнего сына Шая.

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