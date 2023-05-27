Беременная жена Макса Чмерковского восхитила нежными кадрами с мужем

Хореограф Макс Чмерковский и его жена, танцовщица Пета Маргатройд, вскоре станут родителями во второй раз.

Чтобы запомнить этот особый период беременности, Пета и Макс устроили семейную фотосессию. Нежными кадрами с мужем танцовщица поделилась на своей странице в Instagram.

"Родители двух сыновей", — подписала фото жена Чмерковского.

Макс Чмерковский с женой / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Для фотосессии Пета выбрала лаконичную черную одежду, которая удачно подчеркнула немалый животик. В кадре Макс с любимой позировали друг друга в объятиях на сером фоне, а также показали чувственные поцелуи на камеру.

Макс Чмерковский с женой / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Напомним, что у Макса Чмерковского и Пета Маргатройда уже есть старший сын. В январе 2017 года у супругов родился мальчик, которого они назвали Шай. Вторая беременность стала долгожданным событием, ведь Макс и Пета долго планировали пополнение. Как ранее рассказывала пара, танцовщица пережила три выкидыша и неудачную пересадку эмбрионов.

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