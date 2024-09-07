Беременная жена Монатика показала, как с детьми пряталась в укрытии от дронов: "Очень испугались"

Ночью 7 сентября государство-террорист атаковало Киевскую область ударными беспилотниками.

Воздушная тревога продолжалась более 8 часов. К счастью, силам ПВО удалось сбить цели. Пострадавших нет. В то же время в результате падения обломков сбитых дронов были повреждены три частных дома. Кроме того, за пределами населенных пунктов было зафиксировано возгорание травяного настила и стерни, но пожар уже ликвидирован.

К слову, напряженная ночь со взрывами в Киевской области изрядно напугала семью украинского певца Дмитрия Монатика.

Так, в Instagram супруга звезды Ирина поделилась кадрами с укрытия. И рассказала, как во время тревоги они подпрыгнули с кровати и немедленно спустились в подземный паркинг. По словам избранницы артиста, взрывы были настолько громкими, что даже после оглашения отбоя угрозы они не решались возвращаться домой.

Ирина Монатик с семьей в укрытии / Фото: instagram.com/irinamonatik

"Подпрыгнули с кровати от ужасных взрывов. Все очень испугались. И как будто уже отбой — благодаря силам ПВО все хорошо — но пойти снова на этажи никак не отважимся", — поделилась Ирина Монатик.

Напомним, недавно семья Дмитрия Монатика показалась на школьной линейке их двух подросших сыновей. Более того, мальчики будут учиться с детьми известного украинского ведущего.

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