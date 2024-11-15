Беременная жена Остапчука показалась топлесс за несколько недель до родов: "Просто повезло"

Екатерина рассказала о самочувствии.
Жена украинского ведущего Владимира Остапчука рассказала об изменениях на последних неделях беременности.
Так, в своих сторис Екатерина Полтавская показалась почти топлесс в ванной комнате. Блогерша похвасталась своим округлым животиком. В ответ на сторис подписчики Полтавской поинтересовались ее ритуалами ухода, чтобы так замечательно выглядеть на последних неделях беременности. Сама же блогерша отрицает какие-либо чрезмерные усилия со своей стороны. Екатерина говорит, что это генетика и высокая активность, не позволяющая ей переедать.
"Две недели до доношенной беременности. Я действительно ничего не делаю. Мне просто повезло. Но и последний месяц я постоянно занята делами и нет времени объедаться. А возможно, это просто физиология. Изменения тела во время беременности — это рандом. Кто-то почти не ест, но набирает 30 кг. А кто-то много ест и почти не набирает", – призналась бизнесвумен.
В то же время, жена ведущего отмечает, что на самом деле сейчас она борется с другими "прелестями беременности" – отеками и частыми изменениями настроения. В частности, Полтавская вспомнила, как последний раз ссорилась с Остапчуком из-за эмоциональных качелей.
"Муж вчера подарил цветы, но сегодня он меня раздражает. На самом деле меня все раздражает. Потому что я второй день просыпаюсь с отечным лицом и носом, как у Фионы. И это не проходит", — призналась Екатерина.
Напомним, недавно Екатерина Полтавская делилась фото из изысканной фотосессии, где встала в пальто на голое тело.
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