Беременная жена Остапчука с игрушкой на голове удивила признанием и показала проделки своего 2-летнего сына

Владимир Остапчук с женой Екатериной

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Беременная жена ведущего Владимира Остапчука, Екатерина Остапчук, опубликовала забавное видео с йогой и их 2-летним сыном Тимофеем, который превратил тренировку мамы в настоящее приключение.

Жена шоумена Владимира Остапчука поделилась кадрами домашней тренировки. Блогерша решила уделить внимание физической активности во время второй беременности. Однако маленький сын внес свои коррективы в планы. Тимофей не собирался оставаться в стороне от маминых дел. В результате спокойная тренировка превратилась в забавное взаимодействие с малышом. А один из моментов особенно рассмешил Екатерину.

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«Я и спорт — это антонимы, но беременность заставляет заботиться о спине. Особенно когда это уже не первая беременность и ты понимаешь, что тебя ждет. Тренируйтесь!» — поделилась блогерша.

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Екатерина Остапчук с сыном

Екатерина Остапчук с сыном

Екатерина также показала, как на практике проходит йога для будущих мам, если рядом находится двухлетний ребенок. Вместо того чтобы сосредоточиться на выполнении упражнений, ей пришлось отвлекаться на проделки Тимофея. Малыш решил присоединиться к процессу по-своему: на одном из кадров мама оказалась с детской игрушкой на голове.

«Йога для беременных, но у тебя есть малыш», — с юмором подписала видео Остапчук, намекнув на особенности тренировок в компании маленького ребенка.

Екатерина Остапчук с сыном

Екатерина Остапчук с сыном

Несмотря на забавные обстоятельства, блогерша напомнила о важности заботы о себе во время беременности. Тимофей, похоже, пока что имеет собственное представление о том, как именно мама должна заниматься спортом.

Екатерина Остапчук с сыном

Напомним, недавно Владимир Остапчук раскрыл пол четвёртого ребёнка. Узнайте, кого ждёт его 26-летняя жена.

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