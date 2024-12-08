Беременная жена Остапчука в халатике на голое тело попозировала в кровати за несколько дней до появления сына

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука, блогерша и бизнесвумен Екатерина, поделились результатом их нежной фотосессии.

Екатерина уже совсем скоро впервые станет мамой. Поэтому перед кардинальными изменениями в семейной жизни Остапчуки организовали фотосессию. Съемки прошли в одной из гостиниц в Киеве. В частности, для серии кадров блогерша примеряла на голое тело белоснежный халат и продемонстрировала свой заметно округлый животик. Тем временем шоумен попозировал с беременной возлюбленной в кровати, нежно обнимая ее с сыном.

Беременная жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Во время фотосессии блогерша меняла образы. Так, еще больше Екатерина очаровала фанов в облегающем атласном платье в белом цвете. На совместных фото супруги попозировали в разных локациях и восхиитили своими нежностями.

"38-я неделя", — указала в публикации срок беременности 24-летняя жена Остапчука.

Беременная жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, шоумен Владимир Остапчук с женой Екатериной ожидают рождения сына в начале декабря. Возлюбленные даже уже сообщили, что назовут мальчика Тимофеем. Тем временем блогерша в своих сторис регулярно показывает, как готовится к родам и пытается все успеть. Так, недавно она делилась, как с мужем украсила елку.

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