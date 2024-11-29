Беременная жена Остапчука встретилась с Данилком и показала, как он выглядит сейчас

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука неожиданно встретилась с шоуменом Андреем Данилко, который играет Верку Сердючку.

Вероятно, Екатерина Остапчук увидела шоумена в Киеве, ведь именно здесь оба проживают. На изображении блогерша на последних месяцах беременности позирует в объятиях Данилко на фоне магазина. Позади виднеется новогодний декор. Сам шоумен до сих пор не отказался от присущего ему стиля – черной медицинской маски и кепки. А также остался верен своему любимому цвету одежды – черному.

Екатерина Остапчук и Андрей Данилко / Фото: instagram.com/poka.tya

По словам жены Остапчука, она является преданной фанаткой Данилко. И призналась, что всегда чувствует себя счастливой от таких случайных встреч с легендарной звездой. И раскрыла, что во время короткого разговора с ним Андрей сделал комплимент ее внешности.

"Я здесь имею плохой вид, но Андрей сказал, что хорошо, а кто я такая, чтобы не верить легенде. Данилко – моя любовь. Всегда рада нашим встречам", — восхитила Екатерина.

Напомним, недавно Екатерина Остапчук призналась, как дети от прежнего брака мужа отреагировали на ее беременность.

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