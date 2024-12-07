Беременная жена Остапчука за несколько дней до родов показала, как они украсили елку

Семья шоумена пытается все успеть перед появлением малыша.
Жена украинского ведущего Владимира Остапчука, блогерша и бизнесвумен Екатерина, уже вскоре впервые станет мамой.
Так, в предвкушении кардинальных перемен в жизни супруги решили не сидеть, сложа руки. В своем загородном доме они взялись за украшение дома перед зимними праздниками. И прежде всего, поставили елку в гостиной. На веточках видны золотые и красные украшения. Среди декора есть бантики и декоративные веточки и цветы. Дополнила новогоднюю красавицу гирлянда.
По словам Екатерины, изначально у них была идея сделать деревце уникальным с помощью трендового массивного бантика. Однако впоследствии они увидели, что в таком стиле было украшено уже множество других елок у остальных. Так что в итоге они отказались быть однообразными и сделали несколько иначе.
"Хотел украсить елку большим бантом, но уже почти все это сделали. Поэтому достала игрушки из нашей первой елки", — написала в фотоблоге беременная Остапчук.
Напомним, недавно Екатерина насмешила историей, как Владимир Остапчук делал ей предложение. Блогерша объяснила, почему это было спонтанным решением.
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