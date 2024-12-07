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Беременная жена Остапчука за несколько дней до родов показала, как они украсили елку

Беременная жена Остапчука за несколько дней до родов показала, как они украсили елку

Беременная жена Остапчука за несколько дней до родов показала, как они украсили елку

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Семья шоумена пытается все успеть перед появлением малыша.

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука, блогерша и бизнесвумен Екатерина, уже вскоре впервые станет мамой.

Так, в предвкушении кардинальных перемен в жизни супруги решили не сидеть, сложа руки. В своем загородном доме они взялись за украшение дома перед зимними праздниками. И прежде всего, поставили елку в гостиной. На веточках видны золотые и красные украшения. Среди декора есть бантики и декоративные веточки и цветы. Дополнила новогоднюю красавицу гирлянда.

Владимир Остапчук с женой украсили елку / © instagram.com/poka.tya
Владимир Остапчук с женой украсили елку / Фото: instagram.com/poka.tya

По словам Екатерины, изначально у них была идея сделать деревце уникальным с помощью трендового массивного бантика. Однако впоследствии они увидели, что в таком стиле было украшено уже множество других елок у остальных. Так что в итоге они отказались быть однообразными и сделали несколько иначе.

"Хотел украсить елку большим бантом, но уже почти все это сделали. Поэтому достала игрушки из нашей первой елки", — написала в фотоблоге беременная Остапчук.

Владимир Остапчук с женой украсили елку / © instagram.com/poka.tya
Владимир Остапчук с женой украсили елку / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно Екатерина насмешила историей, как Владимир Остапчук делал ей предложение. Блогерша объяснила, почему это было спонтанным решением.

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