Беременная жена Сасанчина рассказала, как они преодолевают семейные конфликты

У пары тоже бывают ссоры.

Беременная жена победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Иванна – поделилась подробностями их семейной жизни.

В частности, она рассказала об их семейных конфликтах. Ссоры у пары тоже бывают. Тем более, как признается Иванна, у нее очень вспыльчивый характер, особенно это стало заметно во время беременности.

Впрочем, девушка говорит, что ей очень повезло с Романом. Он ее понимает, а если они поссорятся, то идет первым мириться. Хотя Иванна отметила, что обязательно будет работать над собой.

Беременная жена Сасанчина рассказала, как они мирятся после ссор / instagram.com/annavi_i

"Но я буду работать над собой. Несмотря на гордость и характер, тоже буду идти первой мириться", — пообещала девушка.

Напомним, 19-летний исполнитель зарегистрировал брак со своей любимой Иванной, беременной первенцем. Ребенок новоиспеченных супругов должен появиться на свет между 14 декабря и 6 января.

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