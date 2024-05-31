Беременная жена Сергея Тигипко показала трех сыновей-красавцев и как собирала их на последний звонок

Сыновья Аллы взяли с собой пышные букеты, чтобы поздравить учителей.

Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко показала их троих сыновей перед торжественной линейкой в школе.

Так, многодетная мама Алла Зиневич в своем фотоблоге показала, как собирала Сергея, Станислава и Александра на последний школьный звонок. В частности, на крыльце дома младший сын попозировал в вышиванке, а остальные – белых поло. Также школьники взяли с собой пышные букеты из роз, чтобы подарить их учителям.

"На последний звонок", - подписала беременная жена Тигипко.

Сыновья Сергея Тигипко и Аллы Зиневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Сын Сергея Тигипко и Аллы Зиневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Сыновья Сергея Тигипко и Аллы Зиневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Вероятно, беременная избранница бизнесмена не присутствовала на самом празднике у сыновей. Тем временем осталась дома наслаждаться садом и свежим воздухом.

Отметим, сейчас Алла Зиневич находится на последних месяцах беременности. Раньше пара рассекретила, что скоро в их семье появится девочка. К слову, это уже восьмой ребенок для 64-летнего Сергея Тигипко, поскольку от предыдущих браков он воспитывает двух дочерей и двух сыновей.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук показала, как прошла торжественная линейка ее старшего сына Глеба. Парень окончил второй класс и растрогал маму.

Читайте также: