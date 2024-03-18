Беременная жена Тигипко восхитила фото с их тремя подросшими сыновьями-красавцами

Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко Алла Зиневич поделилась семейными снимками.

Так, в своем фотоблоге 39-летняя Зиневич опубликовала нежные фото с тремя сыновьями. В кадре в фиолетовом платье она демонстрирует заметно округлый животик, а вокруг нее позируют дети. В частности, сыновья нежно обнимают маму, а она их в ответ. Также Алла процитировала "Книгу, которую вы хотели бы прочитать своим родителям" психотерапевта Филиппа Перри и подчеркнула, что важно работать над выстраиванием правильных отношений с детьми.

Беременная Алла Зиневич с тремя сыновьями / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

"Если бы меня попросили дать только один совет, я бы сказала: "Ваш ребенок – это не работа, которую нужно проделать, и не проект, который нужно постоянно совершенствовать. Ваш ребенок – это человек, с которым нужно строить отношения. Маленький или большой – это прежде всего человек", - написала Алла Зиневич.

Беременная Алла Зиневич с тремя сыновьями / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Напомним, у бизнесмена Сергея Тигипко от предыдущих браков есть еще четверо детей. Недавно беременная в четвертый раз Алла Зиневич поделилась, поддерживает ли она с ними контакт и как ладят между собой все дети.

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