Беременная жена Виктора Павлика показала, как обустроила детскую для их сына

Екатерина отдала предпочтение светлым спокойным тонам.
Жена украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова вот-вот впервые станет мамой.
Девушка хорошо подготовилась к встрече с малышом и красиво обустроила ему детскую комнату. У себя на странице в Instagram Репяхова показала фолловерам, как все разместила для сына. Так, возлюбленная Павлика обустроила все в светлых тонах и отдала предпочтение украинскому производителю детской мебели.
В детской для сына Екатерины и Виктора есть и шкаф, и пеленатор, и кроватка. В свою очередь, фоловеры страницы Репяховой наделали комплиментов ее вкусу и пожелали легких родов:
- Мишутка, мы ждем тебя всем Instagram. Катюша, желаю вам мягких родов в лучшее время для вас обоих!
- Катюша, мебель действительно очень красивая и выполнена в нежных тонах
- Все очень хорошо подобрали. Это сладкое время гнездования
Напомним, что на днях будущий отец Виктор Павлик выпустил трогательную колыбельную, которую написал для своего сына.