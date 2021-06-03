Беременная жена Виктора Павлика показала, как обустроила детскую для их сына

Екатерина отдала предпочтение светлым спокойным тонам.

Жена украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова вот-вот впервые станет мамой.

Девушка хорошо подготовилась к встрече с малышом и красиво обустроила ему детскую комнату. У себя на странице в Instagram Репяхова показала фолловерам, как все разместила для сына. Так, возлюбленная Павлика обустроила все в светлых тонах и отдала предпочтение украинскому производителю детской мебели.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

В детской для сына Екатерины и Виктора есть и шкаф, и пеленатор, и кроватка. В свою очередь, фоловеры страницы Репяховой наделали комплиментов ее вкусу и пожелали легких родов:

Мишутка, мы ждем тебя всем Instagram. Катюша, желаю вам мягких родов в лучшее время для вас обоих!

Катюша, мебель действительно очень красивая и выполнена в нежных тонах

Все очень хорошо подобрали. Это сладкое время гнездования

Напомним, что на днях будущий отец Виктор Павлик выпустил трогательную колыбельную, которую написал для своего сына.

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