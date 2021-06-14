Беременная жена Виктора Павлика в легком белом платье показала, как 27-летие отпраздновала

Екатерина поделилась нежными фото с дня рождения.

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая со дня на день впервые станет мамой, поделилась с фанатами фото с празднования дня рождения.

13 июня концертному директору артиста исполнилось 27 лет. По этому случаю Екатерина собрала ближайших в одном из уютных комплексов под Киевом. Там, на свежем воздухе, в компании мужа, мамы и друзей, Репяхова и праздновала день рождения.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Для события будущая мама одела легкое полупрозрачное белое платье в цветочек.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

"Мой волшебный день рождения. А теперь ждем день рождения Мишутки. Гружу эти фотографии по пути в роддом, такие интересные чувства переполняют. Не могу поверить, что это все происходит с нами", — подписала фотографии Екатерина.

instagram.com/repyahovakate

Кстати, ранее Репяхова показала, какой подарок Виктор Павлик сделал ей ко дню рождения.

Отметим, что сегодня Екатерина Репяхова отправилась в роддом. Как сообщила девушка, у нее отошли воды.

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