Беременная жена Виктора Павлика в ярком платье показала подарок от любимого на 27-летие

13 июня Екатерина Репяхова празднует день рождения.

Молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая вот-вот родит сына, празднует день рождения.

Концертному директору артиста 13 июня исполняется 27 лет. Будущая мама показала в фотоблоге, как проводит этот день и что ей подарил любимый. Так, артист презентовал избраннице часы и роскошный букет цветов.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

"Любимый постарался в этом году. Надо ему чаще рожать", — написала Катя.

Утром Репяхова пошла на праздничный завтрак в кафе со своей мамой.

instagram.com/repyahovakate

Затем избранница Павлика сиганула в салон красоты прихорашиваться, поскольку вечером соберет родных в ресторане. Перед поездкой девушка на всякий случай положила в машину сумку с вещами для роддома, поскольку фаны предсказывают, что рожать Катя поедет именно после празднования.

Новый год своей жизни Репяхова решила встречать в ярком длинном платье. В салоне концертному директору сделали стильную укладку и легкий макияж.

instagram.com/repyahovakate

"Максимально опухшая и максимально счастливая! У меня самый лучший муж, мама, друзья и жизнь! А ещё меня ждёт самое большое событие в моей жизни. Мой Мишутка! Огромное спасибо всем за поздравления", — написала именинница.

Напомним, на днях жена Виктора Павлика показала обнаженный живот на последних днях беременности. Вот-вот Екатерина впервые станет мамой.

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