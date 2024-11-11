Беременная жена Владимира Остапчука попала в больницу: "Угроза преждевременных родов"

Беременная жена украинского ведущего Владимира Остапчука попала в больницу.

Блогерша Екатерина Полтавская заставила подписчиков очень сильно волноваться за нее. В своем Instagram избранница шоумена сообщила, что ночью плохо чувствовала себя. У Екатерины начал тянуть, болеть и каменеть живот. Поэтому супруги немедленно обратились за помощью к врачам. Оказалось, что у блогерши угроза преждевременных родов. К слову, малыш супругов должен появиться на свет в декабре.

"Это я сегодня (11 ноября – прим. ред.) ночью. Тим (именно так Остапчуки назовут сына – прим. ред.) решил, что у мамы слишком приятная беременность. Поэтому у меня начал тянуть, болеть и каменеть живот. Угроза преждевременных родов", – поделилась Екатерина.

Екатерина Полтавская в больнице / Фото: instagram.com/poka.tya

Сейчас блогерша уже чувствует себя хорошо. Врачи отпустили Екатерину Полтавскую домой.

Отметим, сейчас Владимир Остапчук ждет рождения третьего ребенка. Жена шоумена – Екатерина Полтавская – беременна. Для Кати это будет первенец. У супругов должен родиться сын, которого они планируют назвать Тимофеем. Недавно пара радовала совместным осенним фотосетом, где Екатерина демонстрировала свой уже заметно округлый животик.

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