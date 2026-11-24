Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/poka.tya

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Жена украинского ведущего Владимира Остапчука, которая беременна вторым ребенком, попала в больницу в Канаде.

Об этом блогерша Екатерина Полтавская рассказала в Instagram-stories. Избранница шоумена призналась, что чувствовала себя плохо. В частности, у Екатерины тянул живот, а также ее бросало в жар. Вместе с тем Полтавской не становилось лучше. Поэтому они с мужем приняли решение обратиться за помощью к врачам. Наконец, избранница Остапчука провела ночь в отделении экстренной медицинской помощи. Напоследок Екатерина заверила, что сейчас с ней уже все хорошо, и она чувствует себя лучше.

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«Ночь провела в канадской экстренной медицинской помощи. Беременность омолаживает. Все хорошо. Тянул живот долго и не проходило, в жар бросало. Решили не игнорировать и не ждать, пока пройдет. Домой вернулись в 6 утра. Кстати, при беременности экстренная медицинская помощь работает отлично. Ничего не ждали», — поделилась избранница шоумена.

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Екатерина Полтавская в отделении экстренной медицинской помощи

Также Екатерина Полтавская обратилась к женщинам, которые сейчас тоже в положении. Блогерша отметила, что беременность — это непредсказуемое состояние. Она призвала не игнорировать нетипичные симптомы, а сразу же обращаться за помощью к врачам, поскольку это может быть критическая ситуация, а потерянное время будет дорого стоить.

«Не игнорируйте нетипичное самочувствие при беременности и не терпите боли. Беременность — состояние непредсказуемое, и иногда потерянное время может стать критическим. Не занимайтесь самолечением и не ставьте диагнозы по телефону со своим лечащим врачом. Всем здоровье», — обратилась к подписницам блогерша.

Пост Екатерины Полтавской

Напомним, ранее жена Владимира Остапчука честно призналась, как относится к детям мужа от первого брака. У шоумена есть сын и дочь от бывшей жены.

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