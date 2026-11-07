Беременная звезда "Холостяка" переезжает из Киева и рассекретила, где будет жить с мужем: "Мне тревожно"

Екатерина Лозовицкая

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Победительница 12-го сезона шоу «Холостяк» Екатерина Лозовицкая готовится к временному переезду из Киева. Модель, которая недавно объявила о беременности, вместе с мужем, певцом Гидаятом Сеидовым, решила перебраться на запад Украины.

Причиной такого шага стала забота о безопасности будущего ребенка и собственном покое во время беременности. О смене места жительства Екатерина рассказала подписчикам в фотоблоге. Она призналась, что решение далось ей непросто, ведь столица давно стала для нее самой родной.

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«Мы уезжаем из Киева. Из-за моей беременности решили найти более безопасное место в ближайшее время. Это очень грустное для меня событие. Но на время решили переехать на западную Украину. Мне грустно и тревожно. Это очень тяжело, ведь я люблю Киев всем сердцем. Знаю, что это верное решение, но надеюсь, что наш переезд временный», — отметила Екатерина.

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Екатерина Лозовицкая / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Подготовка к смене дома уже продолжается. Часть личных вещей супруги отправили в новое помещение по почте, забирают с собой в автомобиле. Для Лозовицкой это очередной переезд, и, как она признается, постоянные изменения места жительства изрядно ее истощают.

«Честно, не знаю, что чувствую. Какой это уже по счету переезд… Переезды бесконечны, хочу плакать. Но я правда стала очень сентиментальной», — поделилась модель.

Несмотря на грусть из-за разлуки с Киевом, Лозовицкая понимает, почему семья приняла такое решение. В настоящее время супруги планируют пожить на западе Украины, надеясь, что впоследствии смогут вернуться в столицу.

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