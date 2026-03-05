Беременную победительницу "Холостяка-13" Инну Белень госпитализировали

Инна Белень

Реклама

Победительница романтического реалити "Холостяк-13", волонтер и блогерша Инна Белень сообщила о госпитализации.

В Instagram-stories блогерша, которая находится на последних месяцах беременности, призналась, что ее состояние здоровья ухудшилось. Произошло это во время путешествия Инны во Львов. Когда блогерша вернулась в Харьков, то поняла, что заболела.

Знаменитости было трудно дышать, ее мучил кашель, живот становился каменным, что Белень меньше чувствовала движений малыша. Оказалось, что у Инны левосторонняя пневмония. Врачи приняли решение госпитализировать блогершу.

Реклама

Инна Белень попала в больницу / © instagram.com/innka_belen

"Госпитализация, потому что из Львова я приехала не одна... Из Львова я привезла левостороннюю пневмонию. Не спрашивайте как, я даже не болела. Трудно дышать, особенно лежа, кашель провоцирует каменный живот, и я стала меньше чувствовать движения малышки", - поделилась блогерша.

Инна Белень в больнице / © instagram.com/innka_belen

Инна Белень призналась, что очень сильно волновалась. Дело в том, что блогерша находится на последних месяцах беременности. Знаменитость переживала, как ее состояние скажется на малыше. Сейчас Инна лечится и надеется, что болезнь не спровоцирует преждевременные роды.

"Я плакала, потому что как можно было на 34-й неделе беременности так заболеть. Но уже как есть. Главное, чтобы я выздоровела, и это не ускорило появление дочери", - отметила знаменитость.

Инна Белень в больнице / © instagram.com/innka_belen

Напомним, недавно певице MamaRika пришлось вызывать скорую помощь в Дубае. Артистка вместе с 4-летним сыном серьезно отравилась.