Беременную Светлану Тарабарову жостко розкритиковали в Сети за веселое фото с Соломией Витвицкой

В третий раз беременная певица Светлана Тарабарова неожиданно столкнулась с критикой в Сети.

В гости к артистке пришла ее подруга, телеведущая Соломия Витвицкая. Вместе со старшими детьми Светланы знаменитости сделали несколько веселых фото и опубликовали их в Instagram совместной публикацией.

Фото: instagram.com/tarabarova

"В ожидании чуда", – написала Тарабарова.

Фото: instagram.com/tarabarova

Однако неожиданно молодую мамочку жестко раскритиковали в комментариях. Обидные комментарии касались не только певицы, но и ее детей.

Мне кажется, что она всегда беременна, сколько у нее детей?

Зачем языки показывать? Это некрасиво!

Вы так потолстели, что это жесть... Хватит вам рожать, возраст уже берет свое!

Дети на маму вообще не похожи...

Только потом не скулите, что много детей и денег не хватает.

Тарабарова не стала молчать и ответила на все упреки хейтеров в сторис в своем аккаунте. Певица была просто ошеломлена такими комментариями.

"Я просто в шоке от комментариев этих "женщин". Я никогда с таким не сталкивалась и хочу за это вас поблагодарить, моя светлая Insta-семья. Я даже не представляю, что переживают люди, которым пишут хейт. А вы — девушки, комментаторы не переживайте, я спокойно рожу, похудею и буду счастлива, потому что внутри меня нет злобы и гнили, я вам сочувствую искренне", — написала Светлана.

Фото: instagram.com/tarabarova

Также исполнительницу очень возмутило, что подобные злые слова женщины писали ей в праздник — Вербное воскресенье. Поэтому Светлана поблагодарила всех своих добрых подписчиков и наших защитников.

"Всем светлым, добрым, человечным украинцам не устану говорить спасибо! PS: И это в Вербное воскресенье! Потом эти женщины, комментируя, ходят в церковь! Ой, все! Даже не хочу тратить на это свое время. Люблю вас, спасибо! Слава Украине! Спасибо нашим защитникам за этот невероятный день! Свет всегда побеждает тьму", — добавила Тарабарова.

Фото: instagram.com/tarabarova

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