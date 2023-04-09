Беременную Светлану Тарабарову жостко розкритиковали в Сети за веселое фото с Соломией Витвицкой

Исполнительница ответила критикам.
В третий раз беременная певица Светлана Тарабарова неожиданно столкнулась с критикой в Сети.
В гости к артистке пришла ее подруга, телеведущая Соломия Витвицкая. Вместе со старшими детьми Светланы знаменитости сделали несколько веселых фото и опубликовали их в Instagram совместной публикацией.
"В ожидании чуда", – написала Тарабарова.
Однако неожиданно молодую мамочку жестко раскритиковали в комментариях. Обидные комментарии касались не только певицы, но и ее детей.
- Мне кажется, что она всегда беременна, сколько у нее детей?
- Зачем языки показывать? Это некрасиво!
- Вы так потолстели, что это жесть... Хватит вам рожать, возраст уже берет свое!
- Дети на маму вообще не похожи...
- Только потом не скулите, что много детей и денег не хватает.
Тарабарова не стала молчать и ответила на все упреки хейтеров в сторис в своем аккаунте. Певица была просто ошеломлена такими комментариями.
"Я просто в шоке от комментариев этих "женщин". Я никогда с таким не сталкивалась и хочу за это вас поблагодарить, моя светлая Insta-семья. Я даже не представляю, что переживают люди, которым пишут хейт. А вы — девушки, комментаторы не переживайте, я спокойно рожу, похудею и буду счастлива, потому что внутри меня нет злобы и гнили, я вам сочувствую искренне", — написала Светлана.
Также исполнительницу очень возмутило, что подобные злые слова женщины писали ей в праздник — Вербное воскресенье. Поэтому Светлана поблагодарила всех своих добрых подписчиков и наших защитников.
"Всем светлым, добрым, человечным украинцам не устану говорить спасибо! PS: И это в Вербное воскресенье! Потом эти женщины, комментируя, ходят в церковь! Ой, все! Даже не хочу тратить на это свое время. Люблю вас, спасибо! Слава Украине! Спасибо нашим защитникам за этот невероятный день! Свет всегда побеждает тьму", — добавила Тарабарова.
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