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Беременную Светлану Тарабарову жостко розкритиковали в Сети за веселое фото с Соломией Витвицкой

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
129
Время на прочтение
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Беременную Светлану Тарабарову жостко розкритиковали в Сети за веселое фото с Соломией Витвицкой

Фото: instagram.com/tarabarova

Исполнительница ответила критикам.

В третий раз беременная певица Светлана Тарабарова неожиданно столкнулась с критикой в Сети.

В гости к артистке пришла ее подруга, телеведущая Соломия Витвицкая. Вместе со старшими детьми Светланы знаменитости сделали несколько веселых фото и опубликовали их в Instagram совместной публикацией.

© instagram.com/tarabarova
Фото: instagram.com/tarabarova

"В ожидании чуда", – написала Тарабарова.

© instagram.com/tarabarova
Фото: instagram.com/tarabarova

Однако неожиданно молодую мамочку жестко раскритиковали в комментариях. Обидные комментарии касались не только певицы, но и ее детей.

  • Мне кажется, что она всегда беременна, сколько у нее детей?
  • Зачем языки показывать? Это некрасиво!
  • Вы так потолстели, что это жесть... Хватит вам рожать, возраст уже берет свое!
  • Дети на маму вообще не похожи...
  • Только потом не скулите, что много детей и денег не хватает.

Тарабарова не стала молчать и ответила на все упреки хейтеров в сторис в своем аккаунте. Певица была просто ошеломлена такими комментариями.

"Я просто в шоке от комментариев этих "женщин". Я никогда с таким не сталкивалась и хочу за это вас поблагодарить, моя светлая Insta-семья. Я даже не представляю, что переживают люди, которым пишут хейт. А вы — девушки, комментаторы не переживайте, я спокойно рожу, похудею и буду счастлива, потому что внутри меня нет злобы и гнили, я вам сочувствую искренне", — написала Светлана.

© instagram.com/tarabarova
Фото: instagram.com/tarabarova

Также исполнительницу очень возмутило, что подобные злые слова женщины писали ей в праздник — Вербное воскресенье. Поэтому Светлана поблагодарила всех своих добрых подписчиков и наших защитников.

"Всем светлым, добрым, человечным украинцам не устану говорить спасибо! PS: И это в Вербное воскресенье! Потом эти женщины, комментируя, ходят в церковь! Ой, все! Даже не хочу тратить на это свое время. Люблю вас, спасибо! Слава Украине! Спасибо нашим защитникам за этот невероятный день! Свет всегда побеждает тьму", — добавила Тарабарова.

© instagram.com/tarabarova
Фото: instagram.com/tarabarova

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Дата публикации
Просмотры
129
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