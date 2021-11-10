Бэрримор, Зета-Джонс, Байнс: голливудские звезды, которые лежали в психушке

У знаменитостей были психические расстройства или наркотическая зависимость.

Быть публичным – нелегкое дело, и не всем удается справиться с этой "ношей".

Так, у многих звезд Голливуда возникают психические расстройства или проблемы с наркотиками и алкоголем. Чтобы справиться с этим, звезды обращаются за помощью к психиатрам или это делают их родные. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о знаменитостях, которые лечились в психбольницах.

Дрю Бэрримор

Американская актриса Дрю Бэрримор в 13 лет попала в психбольницу. Знаменитость, которая уже с детства снималась в кино, в рехаб поместила родная мама. Звезда провела в учреждении полтора года, а причиной стало ее пристрастие к запрещенным веществам и бунтарское поведение. Так, в юношестве у Бэрримор были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками, также она пыталась совершить самоубийство, прогуливала школу и постоянно угоняла мамину машину. В 1990 году Дрю написала автобиографическую книгу "Потерянная маленькая девочка", посвященную непростому периоду ее жизни. Берримор вспомнила, что в клинике пациентов бросали в комнату с мягкими стенами или клали на носилки и привязывали.

Бритни Спирс

Бритни Спирс в Нью-Йорке (2008 год) / Getty Images

Поп-дива Бритни Спирс после скандального развода с Кевином Федерлайном "пустилась во все тяжкие". Артистка была в депрессии, начала употреблять наркотики и у нее были нервные срывы. Спирс легла в клинику на реабилитацию. Через день после этого в СМИ появились фото артистки со бритыми волосами. После развода с Кевином певица хотела, чтобы их сыновья остались жить с ней. Во время очередного теста на наркотики в крови Спирс обнаружили амфетамины. Учитывая это и другие инциденты, право опеки над детьми было передано Федерлайну. В начале 2008 года суд вынес постановление, согласно которому звезде было запрещено посещать наследником. Вскоре артистку снова госпитализировали в психбольницу. Исполнительницу сочли восприимчивой к чужому влиянию.

Голомоза Бритни Спирс бьет машину зонтиком / Getty Images

Чарли Шин

Чарли Шин / Associated Press

Звезда сериала "Два с половиной человека" Чарли Шин попал в психбольницу, после того, как в его номер в нью-йоркской гостинице Plaza вызвали копов. Там полисмены обнаружили знаменитость полностью обнаженным, который крушил мебель и кричал на работников гостиницы. Представитель актера объяснил такое поведение аллергической реакцией на медикаменты. Впрочем, стражи порядка были убеждены, что Шин был под действием алкоголя или наркотиков. Чарли доставили в психушку на экспертизу. За несколько месяцев до инцидента Шина приговорили к 30 дням лечения в реабилитационном центре, 30 дням испытательного периода и 36 часам курсов преодоления чувства внутренней агрессии за нападение на жену Брук Мюллер.

Кортни Лав

Кортни Лав / Getty Images

Актриса и певица Кортни Лав известна своими скандальными проделками в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В частности, в день своего 40-летия она пыталась покончить жизнь самоубийством. Вдовау лидера группы Nirvana Курта Кобейна отвезли в психбольницу Bellevue Hospital в Нью-Йорке, где она провела 72 часа.

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс / Associated Press

Актриса Кэтрин Зета-Джонс страдает легкой формой маниакально-депрессивного психоза. Любимая Майкла Дугласа попала в клинику в апреле в 2011 году после того, как ее муж заболел раком гортани. Звезда добровольно обратилась за помощью в больницу штата Коннектикут Silver Hill.

Линдси Лохан

Линдси Логан / Getty Images

Американская актриса и певица Линдси Лохан, пожалуй, чаще всего оказывалась в психушке. А все потому, что исполнительница имела безумную зависимость от алкоголя и наркотиков. Уже в 20 лет звезда стала участником общества анонимных алкоголиков.

Стивен Тайлер

Стивен Тайлер / Associated Press

Вокалист Aerosmith Стивен Тайлер по причине злоупотребления наркотиков попал в клинику Маклина в 1986 году. Певец больше не мог себя контролировать и коллеги по группе обратились за помощью. После длительного лечения звезда долго не употреблял запрещенные вещества. Впрочем, в 2008 году Стив снова оказался в наркоклинике.

Аманда Байнс

Аманда Байнс / Associated Press

Актриса Аманда Байнс, которую в свое время судили за употребление наркотиков, также не раз лечилась в психушке. В частности, знаменитость оказывалась в заведении из-за злоупотребления наркотиками и проблем с законом. Так, в 2013 году Аманду доставили в клинику после того, как она устроила пожар, облив свою собачку бензином. Очевидцы вызвали полицию. Когда копы прибыли на место, то увидели актрису с канистрой в руках. На вопросы полицейских она затруднилась ответить, поэтому Аманду поместили на принудительное лечение в психбольницу диагнозом "шизофрения". После ряда инцидентов звезда так и не вернулась к работе. Сейчас она находится на попечении родителей.

Миша Бартон

Миша Бартон / Getty Images

Актриса Миша Бартон попала в психбольницу в 2009-м из-за нервного срыва. Звезда употребляла наркотические и психотропные препараты. В 2017 году история повторилась. Медиков вызвали соседи актрисы, которых она не на шутку испугала поведением. Звезда сериала "Одинокие сердца" в одной рубашке перегнулась через забор собственного дома и кричала, что "все кончено" и "моя мать — ведьма". Придя в себя в больнице, Миша заявила, что стала жертвой злоумышленников, которые во время вечеринки якобы подмешали ей лекарственное средство. Мол, он оказывает снотворное и седативное действие — такие таблетки еще называют "наркотик изнасилования".

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