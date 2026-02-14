- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 274
- Время на прочтение
- 1 мин
Бейонсе избавилась от длинных кудрявых волос и удивила кардинально новой прической
Артистка решилась на смелый эксперимент.
Американская певица Бейонсе неожиданно избавилась от длинных кудрявых волос.
Знаменитость решила поэкспериментировать со своим внешним видом. Более того, артистка еще и решилась на довольно смелые изменения.
Бейонсе избавилась от своих роскошных длинных кудрявых волос. Теперь у певицы кардинально другая прическа. В своем Instagram исполнительница уже опубликовала фото, на которых показала, как теперь выглядит.
На снимках певица попозировала с короткими волосами. Артистка сделала стрижку каре. От роскошных кудрей знаменитости не осталось и следа. Неизменным является лишь цвет волос исполнительницы.
Напомним, недавно украинская певица Екатерина Павленко, она же Monokate, удивляла кардинально новым образом. Артистка уже длительное время ходит с короткой стрижкой каре и красится в черный цвет. А недавно же знаменитость стала блондинкой, да еще и длинными волосами.