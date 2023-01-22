Бейонсе в платье от украинского дизайнера впервые за четыре года выступила на открытии гостиницы в Дубае

Американская звезда Бейонсе впервые после нескольких лет затишья в своей концертной деятельности предстала перед публикой.

Так, исполнительницу пригласили выступить на открытии гостиницы Atlantis The Royal Grand в Дубае. Бейонсе, как и положено звезде такого уровня, устроила настоящее шоу. Здесь были и огонь, и вода, и эффектный взлет под потолок концертной площадки.

Отдельного внимания заслуживает наряд певицы. Бейонсе во время выступления сменила три образа: она была сдержанна в красном комбинезоне со шлейфом и расшитым золотым бюстом от ливанского дизайнера Nicolas Jebran, яркой в желтом платье с перьями от дубайского бренда Atelier Zuhra, и сексапильной в розовом мини-платье от украинского дизайнера Ивана Фролова. Обольстительный образ Бейонсе дополнили длинные розовые перчатки и колготки с имитацией чулок такого же цвета.

Бейонсе в платье от Atelier Zuhra / Фото: Getty Images

Бейонсе в наряде от Nicolas Jebran / Фото: Getty Images

Бейонсе в платье от Ивана Фролова / Фото: Getty Images

Бейонсе в платье от Ивана Фролова / Фото: Getty Images

Бейонсе в платье от Ивана Фролова / Фото: Getty Images

Говорят, что Бейонсе за час выступления заплатили гонорар 24 миллиона долларов. Отметим, что на входе зрителей попросили сдать телефоны, чтобы фрагменты выступления Бейонсе не попали в Сеть. Но нашлись опытные операторы, которые все же пронесли гаджет в зал и уже опубликовали видео в Сети.

Для просмотра видео листайте влево

Напомним, несмотря на то, что Бейонсе некоторое время не давала концертов и нигде не выступала, тем не менее, она стала триумфатором премии American Music Awards 2022. Звезда победила сразу в трех номинациях: "Лучшая R&B исполнительница, "Лучший R&B альбом" за пластинку Renaissance и "Лучшая R&B песня" за Break my soul.

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