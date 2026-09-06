Без густой бороды и стальных мышц: Даниэль Салем ошеломил, как выглядел до популярности

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

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Ведущий и актер Даниэль Салем ошеломил, как выглядел до популярности.

В своем Instagram 42-летний шоумен опубликовал архивное фото, сделанное во времена его юности. На снимке ведущий постает еще совсем молодым. В частности, у Даниэля Салема еще не было массивной бороды и густой шевелюры. Кроме того, шоумен тогда еще не мог похвастаться своими стальными мышцами.

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Также Даниэль Салем поделился откровенным воспоминанием о первых заработках. Шоумен начал зарабатывать еще в детстве, а именно с восьми лет. Так что ведущий говорит, что прекрасно знает цену деньгам. Во взрослом возрасте знаменитость сделала важный вывод, что зарабатывать можно не только физически, но и умственно. С тех пор он изменил подход к деньгам.

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Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

«Я начал работать с 8 лет. Это был нелегкий период, но уже тогда я знал цену денег. Со временем я понял, что можно зарабатывать не только физическим трудом, но и головой», — делится ведущий.

Напомним, недавно Даниэль Салем раскрыл тайну отношений с певицей Lida Lee. Шоумен также рассекретил ее романтическое прозвище.

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