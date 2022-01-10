Без красной дорожки и трансляции: как прошел "Золотой глобус-2022" и имена победителей

Это первая церемония с 2008-го, которую не транслировали на телевидении.
Стали известны имена победителей одной из самых престижных кинопремий "Золотой глобус-2022" за заслуги в области кинематографа и телевидения.
79-я по счету церемония прошла 9 января. Впрочем, все было в необычном формате. Так, из-за множества скандалов церемония была без привычной роскоши и красной дорожки. Телеканал NBC отказался вести прямую трансляцию мероприятия, поэтому результат был просто опубликован на сайте "Золотого глобуса". К слову, это была первая церемония с 2008-го, которую не транслировали на телевидении.
Напомним, бойкотировать премию начали после того, как в феврале Los Angeles Times написала об отсутствии темнокожих в составе жюри. После того как эта информация появилась, от сотрудничества с "Глобусом" отказались Netflix и Amazon. Впоследствии звезда Голливуда Том Круз вернул все свои награды, приобщившись к протесту.
В этом году картинами-победителями стали "Власть пса", "Вестсайдская история", "Хитрости" и сериал "Наследники".
Интересно, что впервые за всю историю вручения премии награду получила трансгендерная актриса. Эмджей Родригес стала обладательницей статуэтки за лучшую женскую роль за работу в сериале "Поза", где она сыграла медсестру Бланку.
Победители премии "Золотой глобус-2022":
- Лучший драматический фильм:"Власть пса"
- Лучшая актриса в драматическом фильме: Николь Кидман ("Быть Рикардо")
- Лучший актер в драматическом фильме: Уилл Смит ("Король Ричард")
- Лучшая комедия или мюзикл: "Вестсайдская история"
- Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история")
- Лучший актер в мюзикле или комедии: Эндрю Гарфилд ("Тик-тик, бум!")
- Лучший иностранный фильм: "Сядь за руль моей машины" (Япония)
- Лучший анимационный фильм: "Энканто"
- Лучший телефильм или мини-сериал: "Подземная железная дорога"
- Лучший драматический сериал: "Наследники"
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Эмджей Родригес ("Поза")
- Лучший актер в драматическом сериале: Джереми Стронг ("Наследники")
- Лучший комедийный сериал: "Хитрости"
- Лучшая актриса в комедийном сериале/мюзикле: Джин Смарт ("Хитрости")
- Лучший актер в комедийном сериале/мюзикле: Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
- Лучший режиссер: Джейн Кэмпион ("Власть пса")
- Лучший сценарий: Кеннат Брана, "Белфаст"
- Лучшая музыка к фильму: "Дюна" — Ганс Циммер
- Лучшая песня: "No Time to Die" (Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл), "007: Не время умирать"
Также впервые в истории награду получил корейский актер. Так, О Йон Су одержал победу как лучший актер второго плана за роль в сериале "Игра в кальмара".
Кроме того, в этом году в четвертый раз вручалась специальная премия за значительный вклад в телевидение. Ее получил американский сценарист и общественный деятель Норман Лир.
Читайте также: