Без красной дорожки и трансляции: как прошел "Золотой глобус-2022" и имена победителей

Без красной дорожки и трансляции: как прошел "Золотой глобус-2022" и имена победителей

Это первая церемония с 2008-го, которую не транслировали на телевидении.

Стали известны имена победителей одной из самых престижных кинопремий "Золотой глобус-2022" за заслуги в области кинематографа и телевидения.

79-я по счету церемония прошла 9 января. Впрочем, все было в необычном формате. Так, из-за множества скандалов церемония была без привычной роскоши и красной дорожки. Телеканал NBC отказался вести прямую трансляцию мероприятия, поэтому результат был просто опубликован на сайте "Золотого глобуса". К слову, это была первая церемония с 2008-го, которую не транслировали на телевидении.

Напомним, бойкотировать премию начали после того, как в феврале Los Angeles Times написала об отсутствии темнокожих в составе жюри. После того как эта информация появилась, от сотрудничества с "Глобусом" отказались Netflix и Amazon. Впоследствии звезда Голливуда Том Круз вернул все свои награды, приобщившись к протесту.

Getty Images

В этом году картинами-победителями стали "Власть пса", "Вестсайдская история", "Хитрости" и сериал "Наследники".

Интересно, что впервые за всю историю вручения премии награду получила трансгендерная актриса. Эмджей Родригес стала обладательницей статуэтки за лучшую женскую роль за работу в сериале "Поза", где она сыграла медсестру Бланку.

Эмджей Родригес / Getty Images

Победители премии "Золотой глобус-2022":

Лучший драматический фильм :"Власть пса"

:"Власть пса" Лучшая актриса в драматическом фильме : Николь Кидман ("Быть Рикардо")

: Николь Кидман ("Быть Рикардо") Лучший актер в драматическом фильме: Уилл Смит ("Король Ричард")

Уилл Смит / Associated Press

Лучшая комедия или мюзикл : "Вестсайдская история"

: "Вестсайдская история" Лучшая актриса в мюзикле или комедии : Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история")

: Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история") Лучший актер в мюзикле или комедии: Эндрю Гарфилд ("Тик-тик, бум!")

Эндрю Гарфилд / Associated Press

Лучший иностранный фильм : "Сядь за руль моей машины" (Япония)

: "Сядь за руль моей машины" (Япония) Лучший анимационный фильм : "Энканто"

: "Энканто" Лучший телефильм или мини-сериал : "Подземная железная дорога"

: "Подземная железная дорога" Лучший драматический сериал: "Наследники"

Лучшая актриса в драматическом сериале : Эмджей Родригес ("Поза")

: Эмджей Родригес ("Поза") Лучший актер в драматическом сериале : Джереми Стронг ("Наследники")

: Джереми Стронг ("Наследники") Лучший комедийный сериал : "Хитрости"

: "Хитрости" Лучшая актриса в комедийном сериале/мюзикле: Джин Смарт ("Хитрости")

Джин Смарт / Associated Press

Лучший актер в комедийном сериале/мюзикле : Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

: Джейсон Судейкис ("Тед Лассо") Лучший режиссер : Джейн Кэмпион ("Власть пса")

: Джейн Кэмпион ("Власть пса") Лучший сценарий : Кеннат Брана, "Белфаст"

: Кеннат Брана, "Белфаст" Лучшая музыка к фильму : "Дюна" — Ганс Циммер

: "Дюна" — Ганс Циммер Лучшая песня: "No Time to Die" (Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл), "007: Не время умирать"

Также впервые в истории награду получил корейский актер. Так, О Йон Су одержал победу как лучший актер второго плана за роль в сериале "Игра в кальмара".

Кроме того, в этом году в четвертый раз вручалась специальная премия за значительный вклад в телевидение. Ее получил американский сценарист и общественный деятель Норман Лир.

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