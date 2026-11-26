Алла Пугачева / © скриншот с видео

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Российская певица Алла Пугачева, поддержавшая Украину в войне против РФ, показала свой вид без косметики и привычных сценических образов.

Так, 77-летняя артистка опубликовала новое фото в Instagram, на котором позировала перед камерой крупным планом и не стала скрывать природные особенности своей внешности.

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На фотографии, которой знаменитость поделилась в сторис, она предстала в легком летнем наряде. Пугачева выбрала красный топ с белым горошком без бретелек и необычный белый головной убор с козырьком. Свет от солнца подчеркнул ее многочисленные веснушки на лице и теле.

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Алла Пугачева без макияжа / © instagram.com/alla_orfey

В то же время артистка отказалась от макияжа. На фото хорошо заметна пигментация, но одновременно и отсутствие как таковых глубоких морщин в 77 лет. Особое внимание привлекает зона глаз: ресницы и брови Пугачевой почти незаметны, а привычного акцента на глазах с помощью косметики нет. Сама певица не стала сопровождать кадр никакой подписью.

Где сейчас живет Алла Пугачева и что известно о ее позиции по поводу войны

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Пугачева вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным и их детьми покинула Россию. Сначала семья переехала в Израиль, а потом перебралась на Кипр. На данный момент супруги проживают с 13-летними двойняшками Лизой и Гарри в Лимасоле.

Свою позицию о войне певица публично очертила в сентябре 2022 года. Тогда российские власти признали Галкина так называемым «иноагентом» из-за его антивоенных высказываний. В ответ Пугачева заявила о солидарности с мужем и попросила причислить ее к этому же списку. Она выступила против гибели людей за «иллюзорные цели», которые, по ее словам, превращают РФ в «страну-изгоя».

Также Пугачева вместе с Галкиным присоединялась к мерам поддержки Украины. В частности, в июле 2023 года супруги появились на благотворительном фестивале Laima Rendezvous в латвийской Юрмале, часть средств от которого направляли на помощь украинцам.

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