Без протестов и с вызовом на бис: как Валерий Меладзе выступил на Atlas Weekend

Без протестов и с вызовом на бис: как Валерий Меладзе выступил на Atlas Weekend

Исполнителя встречали как родного.

Состоялся четвертый день музыкального фестиваля Atlas Weekend. И на нем выступил самый противоречивый участник Валерий Меладзе.

Несмотря на то, что артисту устроила бойкот Оля Полякова, которую он назвал до этого фриком, солисты ВСУ покинули телепроект с участием исполнителя, а Украинский Хельсинский союз по правам человека вообще выступил против участия Меладзе в фестивале, тем не менее его выступление прошло на "ура" .

instagram.com/atlasweekend

На концерте российского певца яблоку негде было упасть, присутствующие в унисон с ним пели его легендарные хиты "Красиво", "Иностранец", "Салют, Вера", "Я не могу без тебя", "Вопреки" и многие другие. Отдельным сюрпризом стало появление на сцене вместе с Меладзе группы "ВИА Гра", который вместе с артистом исполнила "Притяженья больше нет", "Три реки".

Несмотря на опасения организаторов, никто не пытался сорвать выступление певца, никаких провокаций во время его выступления не было. Более того, Меладзе так настойчиво вызывали на бис, что ему продлили выступление на 20 минут.

instagram.com/atlasweekend

instagram.com/atlasweekend

Отметим, что накануне Atlas Weekend между певцом Валерием Меладзе и певицей Олей Поляковой разгорелась ссора. Комментируя секс-скандал вокруг своего брата Константина Меладзе, Валерий назвал Полякову фриком.

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