Без розовой панамы и в очках: Олег Псюк показал, как выглядел в детстве

Музыкант Олег Псюк, которого все привыкли видеть в сценическом образе, показал, как выглядел в детстве.

К слову, рэппер почти не показывает свои детские фото. Более того, он постоянно ходит в розовой панаме, поэтому почти нет фотографий, где он без головного убора. Впрочем, в своем TikTok он опубликовал короткий ролик, где засвитил детское фото.

На снимке еще маленький Олег уже ходил в головном уборе – кепке. Также он любил носить модные солнцезащитные очки. Кстати, еще тогда у Псюка был талант к музыке, ведь на фото маленький Олег держал микрофон в руках.

Кстати, в видео знаменитость объяснил, что совсем не пожалел, что посвятил свою жизнь рэпу.

"Интересно, подойдет ли мне рэп? Идеально!", — отметил Псюк.

Напомним, недавно Kalush Orchestra попал в скандал. Артисты должны выступать на сцене фестиваля, где также будут участвовать россиянки. Украинская группа обратилась к организаторам с просьбой отменить выступления артистов из РФ. Впрочем, фестиваль не пройдет без участия диджеек из России.

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